國民黨2024總統參選人侯友宜率團訪日，為期3天的「友誼之旅」在今（2）日結束，隨團出訪的國民黨智庫執行長柯志恩感嘆道，過去馬政府時期，台日交流時談的是經濟、文化等內容，不過此次大家關心的卻是台海情勢。

柯志恩今日在臉書表示，此次的「友誼之旅」，在72小時內見到了36位跨黨派的日本國會議員，不只與前首相麻生太郎達成一定的默契，更與自民黨政務調查會長萩生田光一、年輕世代的國會議員們，就兩岸關係、半導體、少子化、觀光、台灣參與國際組織等議題進行交流，雙方相談甚歡。

柯志恩提到，過去馬政府時期，台日交流時都是針對經濟、文化、學術及觀光等議題交流，不過這次見面大家最關心的事情卻是台海情勢，顯見彼此都對兩岸關係有一定的憂慮。

不過柯志恩強調，「台海安定、台灣安全、日本安心」是國民黨的堅持與承諾，期許未來能夠一起為亞太區域的和平努力，「台日友好、友誼長存！」