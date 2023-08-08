前日本首相、自民黨副總裁麻生太郎今天在「凱達格蘭論壇」發表演說表示，日本希望在印太地區建立以規則為基礎的國際秩序，最重要的是不能發生戰爭，他呼籲美日台等國必須充分發揮反制能力，甚至要面對戰爭發生的可能，也期望台灣明年的新總統與日本擁有共享的價值觀，共同努力維持現狀。

外交部及兩岸交流遠景基金會今天舉辦凱達格蘭論壇，邀請麻生太郎進行專題演說。麻生太郎指出，要阻止台海發生戰爭必須要有嚇阻能力，這包括三部分：一是要有實際軍備上的嚇阻能力；二是要有執行力，動武意志必須得到人民認同；第三點是最重要的，就是要把有嚇阻能力的事實讓對手充分了解，這三項都成立才能發揮效果。

他以英國與阿根廷的福克蘭群島戰爭為例，就是因為當時英國首相柴契爾夫人未能向阿根廷充分傳達捍衛該島嶼的決心，才導致戰爭，造成英國犧牲很多的士兵才奪回失土。包括兩伊戰爭、匈牙利內亂等事件也都顯示如此。

除了要發揮嚇阻能力，麻生認為，台灣也要有打仗的心理準備，並且把這個明確的意志力讓對方知道，為了維護台海安全穩定，也有可能動用武力。

他說，我們是志同道合、致力於維護穩定、和平與國際秩序的國家。作為台灣的近鄰，日本應該率先表態，向包括中國大陸在內的國際社會明確傳達這個嚇阻的訊息。

麻生指出，當前的日本政府支持台海和平的態度堅定，這可去年底公布「安保三文件」可以看出，日本也正逐步推動安保政策修法，也從執行層面做出重大改變，包括從網路、海空應對能力等進行整合，並提升自衛隊應對能力，多元強化日本防衛力量，預估到2027年日本防衛預算將由目前GDP的1％提升到2％，以因應二戰以來最嚴峻的區域挑戰。

他表示，從日本的安保戰略來看，已明確指出台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，在日本主導下，義大利、加拿大、法國、美國、英國、德國和歐盟也一致同意台海和平與穩定的重要性，並敦促兩岸問題以和平方式解決。

麻生重申國際合作的重要，呼籲國際間必須防範戰爭於未然，形成不可動搖的嚇阻力量，他也向台灣喊話，希望台灣能明白當前面臨的嚴峻現況，台灣人民應有捍衛台灣的堅定意志。明年台灣將迎來總統選舉，他也希望新總統能與日本擁有共享的價值觀，共同努力維持現狀，創造一個更安全、更繁榮的台灣。