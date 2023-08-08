「和平」，以成為這次總統大選的主旋律，台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，賴清德光談「和平保台」是不夠的，只談民主、繁榮、和平，會被誤以為心虛、膽怯、理虧，不敢正面迎戰。

游盈隆認為，國民黨與民眾黨，不論基於什麼動機或盤算，如果真的要在戰爭與和平的議題戰場上和民進黨一決雌雄，民進黨有什麼理由廻避？

他認為，總統候選人本應針對國家當前最重大問題，提出自己完整的論述與主張，全力爭取選民的支持，贏最好，輸也心甘情願，這才是負責任的總統候選人。2024總統大選從年初到現在，基本上吵吵鬧鬧，一點都不精彩，選民已經很不耐煩。接下來就看各總統候選人的表現了，Let’s play ball.

游盈隆今在臉書指出，去年此時，台灣人在中共史無前例的環台軍演下過了一個超級恐佈的八八節。一年後，當2024總統與立委大選全面開打之際，戰爭與和平儼然成為在野黨冀望的選戰主軸，吊詭的是，執政的民進黨反而怯懦地淪為防守的一方，不太敢正面迎戰「戰爭與和平」這個嚴肅的主題。

他說，2022年2月24日，俄羅斯獨裁者普丁下令大軍入侵烏克蘭，舉世震驚。西方文明世界一致譴責並抵制俄羅斯無理暴行。但這場殘暴的戰爭一打18個月，對這個重大事件，台灣主流民意和西方文明世界雷同。

他說，台灣民意基金會2022年3月調查發現，台灣人是否擔心有朝一日需單獨面對中共武力犯台？有六成會擔心，換算為成年人口，遠遠超過一千萬。

他認為，台灣人，不論是一般人或想選總統的人，的確應正視台海戰爭與和平的問題。尤其是2024總統大選，更應徹底地把這問題釐清楚。台灣海峽兩岸雙方，究竟那一方想發動戰爭？戰爭的根源究竟是什麼？要如何才能真正避免戰爭？要如何才能真正帶來和平？永遠維持現狀是台灣人的唯一選擇嗎？台灣人值得過什麼樣的政治生活？台灣為什麼不能成為名符其實的主權獨立國家？賴侯柯郭，誰比較可能成為澤倫斯基那樣英勇的總統，如果有一天中共對台發動戰爭？