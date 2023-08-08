據共同社報導，相關人士8日透露，日本防衛省正在協調8月底彙總的2024年度預算申請，擬提出創新高的7兆日圓（約新台幣1.5兆元）以上防衛費。其中包含運用於摧毀他國疆域內飛彈基地等反擊能力（對敵基地攻擊能力）的國產長射程飛彈購置費，以及作為飛彈攔截系統「陸基神盾系統」計劃取消後替代方案的「神盾系統搭載艦」建造費等。

日本政府有意在2023至2027年度從根本上強化防衛力，在去年12月制定的3份安全保障相關文件中寫明5年間的防衛費總額達到約43兆日圓。2023年度原始預算為6.8219兆日圓。申請增額至7兆日圓以上是遵循了政府方針，但需要就具體用途和必要性進行充分說明。

據相關人士透露，預算申請將推動長射程飛彈購置。不僅包含陸上自衛隊12式陸基反艦飛彈射程延長至約1000公里的「性能提升型」的量產費，還有用於南西諸島等島嶼防衛的「高速滑翔彈」早期裝備型的量產費。

神盾系統搭載艦到2028年度計劃部署2艘。為了在防衛省所在地東京市谷新設統一指揮陸海空三個自衛隊的常設「統合司令部」，就所需人員也申請預算。往年在2000億日圓左右的美軍整編相關經費等，將作為不明示金額的「事項要求」。

強化防衛力主要有7個領域，除了以購置長射程飛彈和完善神盾系統搭載艦為首的防空能力提升外，還有擴大無人機運用、太空和網路等新領域應對、確保彈藥等以提升持續戰鬥能力等。預算申請預計將以這些領域為重點。