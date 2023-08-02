明年台南市第1選區立委選舉，國民黨找到「型男刺客」前台南縣議員程雅雲的兒子周宏昌參選，國民黨中常會2日通過提名；對手民進黨現任立委賴惠員今天說，期待來一場君子之爭。
台南立委第1選區向來是國民黨的艱困選區，從2008年起已連續4屆全由民進黨拿下，而且得票率均達50％以上；現任立委賴惠員本屆以9萬9000多票、55.64％的得票率，擊敗國民黨提名的大新營區資深議員蔡育輝。
明年立委選舉，國民黨在第1選區原本一直找不人選，藍營基層陷入焦慮，市黨部積極尋找、鎖定曾擔任2屆台南縣議員程雅雲的兒子周宏昌參選；46歲的周宏昌，是台大公衛系畢業，目前為一家生技公司執行長，經國民黨台南市黨部主委林進旺、程雅雲等人勸進後答應參選，蔡育輝則允諾擔任周宏昌的競選團隊總幹事。
賴惠員今天表示，國民黨在台南第1選區推出立委參選人，她希望這場立委選舉是一場君子之爭，也搭配總統選舉，做一個公平、良性的競爭。
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