前衛福部長陳時中6日為民進黨總統參選人賴清德站台時表示，在野黨無視台灣在疫情期間經濟成長的成績，倒果為因、譁眾取寵，以為這樣就能取得政權，大家不要讓這樣的「災難」發生。對此，國民黨台北市議員張斯綱痛斥「嘴臉又回來了！」

張斯綱昨（7）日發文針對陳時中說法一一打臉。首先對於陳時中稱民進黨不管還債、存錢都做得非常好一事，張斯綱提到，審計部指出蔡政府的特別預算舉債高達2兆955多億，預算法規定，僅特殊狀況可用編列特別預算，蔡政府卻年年編列特別預算。張斯綱直言，陳時中說民進黨有還債，但沒說民進黨用特別預算舉債舉得更兇，遠超馬政府時期編列的7909億元，且還是在莫拉克重大天災，全球性金融海嘯的衝擊之下，不得不為。

至於陳時中稱在野黨倒果為因、譁眾取寵，以為這樣就能取得政權的說法，張斯綱質疑，是在野黨阻擋疫苗進口的嗎？還是在野黨不願意公布疫苗採購的細節，才導致陳時中落選？張斯綱更強調，若說到譁眾取寵，跑去拍寫真、去小巨蛋唱歌、辦粉紅派對的，不都是陳時中自己？

張斯綱認為，2022年台北市長選舉，市民已用選票做出選擇，不要一位無視疫苗延遲到貨造成許多人民往生、一位不肯揭開疫苗採購黑幕的人來擔任台北市長，如今陳時中仍不知反省，還怒嗆在野黨是台灣的災難。張斯綱感嘆表示，很遺憾，選舉結果並沒有讓陳時中反省，他還是用這種粗暴的言論檢討選民。

張斯綱最後也請教民進黨立委吳思瑤，「妳曾擔任過陳時中競選市長的總幹事，陳時中這說法，他沒錯，民進黨也沒錯，都怪台北市民選錯人了？」