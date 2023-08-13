國民黨總統參選人侯友宜昨（12）日在被外界視為民進黨參選人賴清德本命區的台南市跑行程，並與前台南市議員謝龍介一同到北門區的蘆竹溝社區，侯指出當地光電場緊鄰民宅，居民稱只要吹風就會感到一陣熱浪，他喊話台灣缺電的痛苦不該由民眾來承擔，「民眾承擔的痛苦，政府看見了嗎？」

侯友宜昨在臉書發文痛批，民進黨當初告訴人民，2025年要達成再生能源發電占比20％的「非核家園」，但現在卻成了一張張的芭樂票，而謊言的背後，就是像蘆竹溝社區居民這些無辜的人民，承擔著政府失能的苦果。

侯友宜表示，政府不能在缺乏具體規劃的情況下推動政策，一定要傾聽人民心聲，他提出「有序轉型」的能源政策主張，就是要在確保供電無虞下，逐步完成能源轉型，並積極落實減碳，達到環境永續的目標。

侯友宜也直言，台灣缺電的痛苦不該由民眾來承擔，政府要做的，是以務實的方式，面對問題、提出解方，「若對老百姓的痛苦視而不見，又如何獲得人民信賴？」