2024總統大選藍綠白競爭激烈，鴻海創辦人郭台銘也動作連連，參選意味十足，不過國民黨台北市議員李柏毅觀察近況後認為，郭的氣勢會越來越弱，接下來藍營人士會陸續歸隊，否則只會家破人亡。

李柏毅12日在政論節目《TVBS戰情室》表示，郭近日動作連連，甚至舉辦造勢活動，但這種活動反而加速、加強了國民黨中央的危機意識，原本主席朱立倫想用溫和的方式與郭進行溝通，才會保持灰色地帶，避免太過強硬、雙方撕破臉，結果郭在造勢活動上直接亮出「選總統」3個大字，還有人喊出「下架國民黨」，直接把灰色地帶變成死亡地帶。

「我覺得他會下斷點了！」李柏毅指出，若讓郭繼續這樣下去，一定會有藍營民代拉起郭的手喊凍蒜，而朱立倫與國民黨都知道不能再這樣下去，一定會要求藍營民代與郭保持距離，不再讓郭予取予求。

此外，李伯毅提到，如果郭堅持獨立參選，大家都知道只是讓綠躺著選，包括藍營政治人物也心知肚明，所以如彰化縣議長謝典林雖然退出國民黨，但卻表態所有議長都不會支持郭獨立參選，而黨內人士也會逐漸收手，退出支持郭的行列，相關狀況都是可預期的，「國民黨也許有人覺得我們家道中落，但是家徒四壁總比流落街頭好，繼續跟郭台銘玩下去，只會家破人亡、一路玩到掛，這是所有包含支持者都不會願意看到的。」