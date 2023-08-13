基隆市民進黨提名立委參選人鄭文婷13日在仁愛區成立競選辦公室，包括立法委員蔡適應、林楚茵、僑委會副委員長阮昭雄、基隆市議長童子瑋等人，都到場參與。鄭文婷表示，競辦成立大會是向民眾表達競選的決心，也代表可以帶領基隆，走向更好未來。

蔡適應表示，鄭文婷律師是他過去在王拓委員辦公室一起打拼的同事，也是立委候選人中最專業的律師，過去小英總統在基隆投入前瞻基礎建設，幫助基隆建設和蛻變。他指出，這些建設需要一個專業問政，知道地方所需的立委來延續，賴清德主席也需要國會有專業的立委來捍衛基隆人權益。他相信鄭文婷有能力持續獲得公督盟肯定。

蔡適應和童子瑋贈送粽子和包子給鄭文婷，祝福「包粽」、高票當選！蔡適應說，信賴台灣、相挺文婷，明年的1月13日是總統和立委投票的日子，過去8年他和蔡英文總統建設基隆，他在國會爭取前瞻基礎建設、大基隆歷史場景、城鄉風貌計畫，讓基隆改頭換面；未來4年他相信賴清德和鄭文婷，一定會延續政策，繼續為基隆的進步努力。

蔡適應表示，他將會接任鄭文婷與賴清德聯合競選總部主委，為兩人全力輔選，他相信過去幾年打下的基礎，鄭文婷會接棒下去，為基隆努力。

鄭文婷是目前確定的立法委員參選人中，最早成立競選辦公室的人選，等於為基隆市的立委選戰揭開了序幕。後續各參選人預期也將會陸續成立競辦相互競爭，氣氛也將愈來愈熱烈。

不過到目前為止，國民黨提名的林沛祥及無黨籍的王醒之，都還沒有確定競辦正式成立的時程。