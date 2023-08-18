基隆市議會近期為廢棄物的灰渣處理頻頻交火，市長謝國樑16日在議會表示垃圾已經開始運出外縣市，不會有「垃圾大戰」。但民進黨立委參選人鄭文婷18日表示，謝國樑沒有說清楚的是，運出去的廢棄物僅有「飛灰」，但是「底渣」還躺在天外天焚化廠，要求市府講清楚說明白。基市府發言人余治明則回應，鄭所提出的標案是飛灰標案，並非底渣。而目前底渣處理會持續與桃園市合作，從未造成垃圾大戰之隱患，均公開透明，可受公評。
基隆市政府與原業者永盛公司廢棄物處理之BOO促參案契約屆滿未續約，基市府指出，基隆市垃圾底渣是與外縣市以互惠方式處理，並將底渣送往桃園。民進黨立委參選人鄭文婷18日與民進黨黨團總召張顥瀚、議員張之豪、陳宜、吳驊珈共同召開記者會質疑，若底渣已運出，為何市府仍持續招標處理底渣，垃圾底渣是否已送往桃園？
鄭文婷指出，基隆市政府針對底渣的再利用，已經開出第4次標案，前面3次全數流標，履約期限皆為今年7月17日至明年6月30日。日前議會質詢時，該標案就已經第四次招標。
鄭文婷並質疑，基隆市的垃圾底渣已經送往桃園？若已送往桃園，為何市府仍持續招標處理底渣？這會讓民眾誤以為底渣已得到處理。
張顥瀚則表示，基隆市民非常關心日後底渣與飛灰的處理情形，請問基隆底渣到底現在存放何處？是否仍囤放在天外天？目前永盛公司已無法進入天外天，若持續囤放於天外天場地，也有可能造成環境的重大污染傷害，間接導致市民健康產生安危。
張並質疑，為何市府一方面稱底渣案互惠方式處理，卻又同時開出標案？也懷疑底渣疑似尚未運出基隆，請市府講清楚說明白底渣的狀況如何，也建議基隆市議會應安排到天外天實際探訪。
對此基隆市政府發言人余治明回應，垃圾燃燒後會產生飛灰及底渣，飛灰經過添加螯合劑後，變為飛灰穩定化物，目前己於第5 次公開招標後決標，並自8／14 開始清運出廠處理，目前去化正常。底渣處理短期內將持續與桃園市合作。本府也分别將底渣篩分及再生粒料處理，分2個標案公開招標中，將持續推動轄內再生粒料去化。
余治明指出，議員所提的4次標案未標出並不是底渣的標案，而是飛灰的標案，目前已委託得標廠商持續將飛灰穩定化物運出基隆；底渣部分在標案結標前，與桃園市縣市持續進行合作。基隆市自7月16號最終處置場未續約起，從未影響垃圾清運或造成垃圾大戰之隱患，市府公開招標，依法行政。一切公開透明，可受外界公評。
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