加入民進黨立馬被洗版「不演了」 黃捷正面迎戰：無須崩潰

高市議員黃捷今（8）日獲民進黨高市黨部中執會通過，正式加入民進黨，未料臉書旋即慘遭洗版，「不演了」、「改叫小綠綠了」。對此，黃捷今晚發文回擊，針對版上謾罵的朋友，政治理念不同很正常，相互尊重祝福、理性溝通即可，無須崩潰。

「從今天起，我正式成為民主進步黨的一員。」黃捷提及，為什麼要加入民進黨，因為參與政治的起始，就是為了推動她在乎的理念、堅定地實踐價值，而不是兒戲般的在立場上「包牌」。

她直說，希望台灣人能驕傲、有尊嚴地被國際認識與認可，希望有強健的民主體質抵禦外敵；她也希望台灣社會打從心底尊重女性和多元族群，在乎人權、環境與動物福利。

黃捷表示，上述是她作為一個30歲台灣年輕人，對國家的願景。此時，用行動加入她所信任的政黨，「不是人情壓力、也不是利益交換，而是我捍衛價值的一種方式，更能清晰的闡述我的政治理念」。

黃捷強調，這確實是個有重量的選擇，有包袱、有承擔，但這不會影響她服務的初衷，她也會帶著政治工作者的責任，繼續追尋民主人權的理想。「未來仍充滿挑戰，我們風雨同行、攜手前進」。

不過，不少酸民湧入黃捷臉書洗版「還是加入了嘛，演這麼久不錯不錯」、「富貴要人幫，加入塔綠班」。也有網友送暖「人家立場本來就擺明台派，加入民進黨其他人有什麼好崩潰的？」、「終於媳婦熬成婆成功轉正，真的覺得很感動」。

對此，黃捷回應，來她的版上謾罵的朋友，道不同不相為謀，政治理念不同很正常，相互尊重祝福、理性溝通即可，無須崩潰。「謝謝多數人的溫暖歡迎，台灣隊一起加油」。