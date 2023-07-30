民眾黨前祕書長謝立功30日下午宣布不繼續爭取參選基隆市區域立委選舉，對此，民進黨立委參選人鄭文婷表示，謝立功的退出，其實是藍白政治利益交換下的犠牲品。

談到民眾黨基隆立委的提名爭議，鄭文婷向謝立功喊話：「您辛苦了！更是委屈了！」鄭文婷說，她是律師出身，深知擔任民意代表對國家社會的重要，是責任，更應作為都市社會進步的推手。鄭文婷表示，她參選立委的初衷，除了是為了社會的公平正義，更是希望基隆延續過去八年的進步與蛻變。

在鄭文婷看來，謝立功在聲明中所說的「成功不必在我」，就是藍白兩黨政治利益交換下的犧牲品。她認為，民主社會的政黨政治，任何人想為民服務，參選立法委員都應給予鼓勵和支持，這就是民主真諦；就政黨政治而言，政黨推選黨內優秀人才參選，是政黨的工作，更是展現對選民負責任的態度。

鄭文婷說，她很遺憾看到國民黨與民眾黨的政治利益交換，居然是這樣的赤裸且無情，文婷呼籲謝立功除了「以民為本」，更要擇善固執，莫忘初衷。