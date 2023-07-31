民眾黨前祕書長謝立功30日宣布退出爭取參選基隆立委，基隆市長謝國樑31日上午表示，隨著謝立功退出，基隆市立委選戰藍營勝出的機率大增，他也感謝民眾黨主席柯文哲站在大局角度思考，並希望能以基隆的合作為出發，促成更多的合作。

談到謝立功退出立委選戰，基隆市立委形成三腳督局面時，謝國樑表示，他要先前謝立功致上十二萬分的敬意及謝意，因為他的成全，基隆市立委選情，國民黨非常有機會「逆轉勝」。

謝國樑說，他身邊的國民黨籍市議員何淑萍，先前與林沛祥都在爭取國民黨基隆市立委提名，但隨著國民黨立委提名確定後，何淑萍也能夠在團結的前提下，共同支持林沛祥參選立委。謝國樑認為，謝立功的胸襟與何淑萍相彷，讓人極度佩服。

謝國樑認為，站在國家、社會的高度時，有同樣政治理念的人，縱然在過程中會有不同意見，仍希望能夠整合在一起，最終達成共同的政治理想及目標。

謝國樑說，他也要再一次深深感謝民眾黨主席柯文哲，願意從大局的角度思考，如何讓中華民國更好。謝國樑表示，隨著基隆有跨黨派的合作成功案例，或許也可以讓黨中央思考，在有共識的前提下，盡量解決紛歧，團結起來贏得選舉。謝國樑表示，他希望中央能夠找出方法，團結中華民國。

謝國樑依然重申希望國民黨能與其他不認同民進黨執政黨派進行合作，至於合作的時機點，謝國樑認為應由中央的長官們決定，他相信黨中央必然有這樣的智慧及胸襟。