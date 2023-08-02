海馬爸爸絕對是模範，雌海馬會把卵產在雄海馬的育兒袋中，雄海馬會守護一到兩個月，才把小海馬「生」出來。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

一年一度的父親節即將到來，國立海洋科技博物館為迎接父親節，推出系列海洋親子活動，也趁此機會讓民眾發現，原來海中有很多雄性生物善於照顧自己下一代，原來包括小丑魚、海馬和天竺鯛都是「爸氣」十足的典範。

海科館表示，一般人都以為照顧下一代的大多是雌性生物，但以克氏小丑魚來說，不分雄魚或雌魚，都會在產卵後，守護在卵旁。另外，雌性海馬會把卵產在雄性海馬的育兒袋中，雄海馬不僅會讓卵在育兒袋中留駐1到2個月，待小海馬「孵」出來後，雄海馬的工作才算完成。

海科館指出，將自5日起在主題館區推出的「海洋親子日」，並自8日起，在潮境智能海洋館推出的「海中最霸氣活動」。

其中，海洋親子日系列活動中，包括了親子復育珊瑚株體驗、海洋親子玩水市集、寶寶暨親子競賽、打卡抽獎等精彩內容。海科館同時於8月5日至8月6日提供男性免費參觀主題館及雙特展之優惠。

海科館說明，每到夏天海科館主題館前碧水巷廣場的噴水區，總會吸引許多大小朋友駐足與水共歡，今年「海洋親子日」海科館特別與基隆市餐車協會合作，特於8月6日推出海洋親子玩水市集，現場將有20攤胖卡美食集結及有各種不同類型的水槍，讓大家在父親節期間共同在海科館體驗美好與難得的親子時光。

8日起的「海中最霸氣活動」則是帶大家認識海洋生物中最能展現父愛的生物，活動期間於展館找答案並完成紙本學習單或是現場掃問卷，即可換一份可愛的海洋生物頭套回家！另外還有打卡抽獎、水下攝影及有趣的標本觀察等。