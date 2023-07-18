疫後國際來台旅客之回流人次尚未完全恢復至疫前，觀光旅遊業者於第二季開始，全力規劃在地深度旅遊方案，鞏固國旅商機同時，加強力道吸引國外旅客玩台北。台北君悅酒店即日起至12月30日推出「君日好食Wanderlust Taipei」住房專案，即日起至12月30日開放訂房，專案適用7月24日至12月30日，平日每晚房價7,200元+15.5%起，民眾自官網可選擇含早餐或不含早餐，專案包含：每房獲美食地圖禮包一份，內有酒店周邊必訪景點介紹、6間美食合作商家免費兌換券及台北君悅限量發行捷運悠遊卡乙張。 與君悅酒店合作的6間美食商家有：東門站天仁茗茶珍珠奶茶、象山解解渴愛玉冰、通化夜市快樂地瓜球、林記上海生煎包、御品元冰火湯圓及信義區ATT威太郎與kiki醬雞蛋糕。君悅酒店表示，房客入住期間完成指定美食景點兌換集章，可額外獲得台北101觀景台門票乙張，此外，預訂此專案可累積凱悅天地會員點數。 刺激民眾訂房意願，台北君悅7月20日中午12點起至7月22日中午12點於官網推出48小時快閃訂房優惠，活動期間訂房即享標準房價八折優惠，每晚價格5,760元+15.5%起，搭配凱悅酒店集團現正推出的「凱悅天地雙倍積分活動」，於7月31日前完成活動註冊並於9月15日前入住，另可獲享下次入住雙倍積分回饋禮遇，目標為年底前每月挹注15%住房率成長。 台北君悅力拼第三、第四季餐飲及贈禮營收成長，7月31日前於館內四間餐廳主打「質饗．海味」波士頓龍蝦宴，每套2,980元+10% 起，人氣暢旺寶艾西餐廳獻上海陸雙重奏「起士焗烤波士頓龍蝦、烙烤澳洲和牛M5菲力」，以法式手法焗烤龍蝦，彈牙口感與濃郁濃郁芝士香氣融揉，搭佐澳洲M5和牛菲力，大啖極品海陸交織美味。ZIGA ZAGA 「炭烤波士頓龍蝦、西西里燉茄子」選用整隻北美波士頓現流活龍蝦以炙火烙烤，確保龍蝦鮮美口感，以南義料理手法搭配陳年葡萄白醋、大量蔬果燉煮「西西里式燉茄子」，與自製義式帕瑪森乳酪麵包佐襯更顯極鮮好味。 雲錦中餐廳「薑蔥焗波士頓龍蝦、清蒸波士頓龍蝦」主廚則堅持呈現食材原味，透過蔥薑煸炒及清蒸手法料理龍蝦，嚐盡龍蝦甘美鮮甜肉質的功夫雙味。漂亮廣式海鮮餐廳「珍珠龍蝦饗宴」(每套3,280元+10%) 日前推出「梁珍珠女士絕世饗宴」單月熱賣500套，主廚將菜單再昇華，集結鹿筋一品花雕雞湯、澄香紅薯脆松?、竹炭墨魚餃、龍蝦絲瓜餃、波士頓龍蝦鉗海參芽菜兩面黃等六道式廣式珍饌。 搶攻中秋送禮商機，台北君悅推出「囍月豐華」中秋月餅禮盒，並提前3個半月釋出早鳥優惠。出兩款禮盒中的朱紅牡丹花音樂木盒「韻悅．中秋寶盒」每盒4入1,980元；另一款「磚賞．月圓禮盒」每盒6入1,180元，8月25日前訂購85折，目標業績兩千五百萬，較去年成長2成。 「韻悅．中秋寶盒」木質外盒綴滿象徵富貴朱紅牡丹花元素，盒上雕刻金光「悅」字內嵌精細工藝八音盒，盛世花卉美景伴隨悠揚旋律，象徵幸福川流不息、花好月圓。四款經典口味囊括法式板栗、棗泥桂圓、蓮蓉雙黃、XO干貝。「磚賞．月圓禮盒」融揉東方復古窗花玻璃，以懷舊海棠花、十字紋圖騰元素為外盒設計，內盒為中秋月夜，傳遞家家戶戶齊聚窗櫺賞月之溫暖意象，蘊含月圓人團圓之贈禮心意。六款特色風味含括蓮蓉松子、香菇滷肉、棗泥桂圓、土鳳梨核桃、紫薯夏威夷果、東方美人茶桑葚。 7月1日至9月15日，加入凱悅天地會員，旅客在歐洲、非洲、中東和亞太地區 400 多間參與活動酒店完成的第二次認可住宿開始，可獲享雙倍積分。旅客可在7月31日前完成活動註冊。赴一場悠長夏日之約，探索熱帶叢林與原生態海灘，欣賞南部海域的美麗海港，尋?歐洲悠久歷史，或置身中東地區的壯美沙漠風光。激發探索精神，開闊全新視野，尊享每段旅程帶來的豐厚獎賞。