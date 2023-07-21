華夏新供給經濟學研究院創始院長、財政部財政科學研究所原所長賈康表示，提振民企信心，要看能不能有令民營企業可以更放手做長期主義努力的事情。民企轉型，需要緊扣高品質發展、升級發展。中國製造如何升級為中國創造、中國智慧製造，這其中也是民營企業大量面臨的挑戰。

賈康接受澎湃新聞專訪時指出，大陸中央關於「兩個毫不動搖」的大政方針，是一以貫之、堅定不移的。但在實際生活中，自己人的地位還沒有落實到位。要特別注意，不能認為有一些說法後，民營企業自然而然信心就能往上提振，企業更多是要看實際感受方面，營商環境能不能令他們可以更放手做長期主義的事情。

他直言，影響民企信心和預期的，既有「實務歧視」方面的不利待遇，也有「錯誤思潮」方面的不良衝擊。實物歧視主要是民營企業生產經營活動中要打交道的管理部門、金融部門等，在實際態度和方式上，與自己人的定位，仍然有差異；錯誤思潮則衝擊企業信心。

賈康認為，下一步的宏觀政策，首先，要儘快完成平台企業整改，這需要官方宣布，把定心丸吃下去而且吃到位，完成整改；大陸中央針對性地提出，要集中推出一批綠燈項目案例，案例要有數量規模，要有示範效應和輻射作用；還要弘揚企業家精神，糾正侵犯企業產權的冤案、錯案等。

至於民營企業轉型，賈康表明，中國民營企業已經走過跌跌撞撞野蠻生長的階段，現在更多是總結經驗、更規範地走入高品質發展階段。這與中國整體的發展升級是一樣的路徑，即中國要改變已經形成的世界工廠大而不強的局面，中國製造如何升級為中國創造、中國智慧製造，這其中也是大量民營企業面臨的挑戰。

他指出，民營企業雖有少數頭部大企業，但更多是中小微企業，「船小掉頭快」，更靈活，相對優勢在於應變中勇於創新，更有自主權式的騰挪空間來抓住機遇，民企轉型還是要利用自己的相對優勢。當然，民營企業跟國有企業之間也可以形成更好的互動；企業改革的主線是混合所有制，但是如何把它走通，現在看起來經驗仍然不足。

談及下半年大陸經濟走向，賈康認為，如果能夠根據上半年情況、推出比較好的針對性措施，第三、四季把增速維持在「中高速區間」，完成全年5％左右的增長目標機會很大，「我希望全年經濟增速能夠在5.5％-6％，最好能達到6％左右，當然這有一定難度，要看能不能克服現在面對的一些不利因素。