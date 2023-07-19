搶攻父親節商機，台北寒舍艾美酒店推出「爸」氣旅型父親節專案，傳遞滿滿的愛與感謝。巧克光廊推出濃郁絲滑的「古典巧克力聖荷諾」父親節蛋糕，5吋售價1,180元，即日起開放預購，8月4日前預訂付款再享早鳥優惠價880元。酒店與英式美學刮鬍刀品牌FREED合作，加碼祭出餐飲住房贈禮活動，憑8月5日至8月8日探索廚房與8月5日至6日寒舍食譜午、晚餐消費滿12,000元之發票，以及八月入住打卡「艾在高空」或「艾在夏日」住房專案皆可獲得輕奢「FREED男士尊爵系列四件組」乙組，贈品數量有限，贈完為止。

寒舍集團點心房行政主廚鄭吉賢悉心製作的「古典巧克力聖荷諾」父親節蛋糕，選用頂級法芙娜80％庫姆圖巧克力，散發醇厚可可風味，內層搭配細膩的胡桃醬及清爽解膩的檸檬醬，與甜蜜的焦糖脆形成豐富口感，最後於頂層點綴上聖多諾黑小泡芙，一口咬下感受濃郁濕潤、苦甜爽脆的幸福，父親節蛋糕即日起至8月4日開放預購，7月28日至8月8日可於1樓巧克光廊提貨，8月4日前預訂付款，享早鳥優惠價880元。

「探索廚房」靈活揮灑世界食材，完美呈現各國風味料理，特別推薦細火慢燉火烤牛腹肉、泰式涼拌蟹、現桿現做各式薄皮披薩與繽紛的芒果季甜品。另外，頂級粵菜餐廳「寒舍食譜」，經典美饌包含脆皮先知鴨、脆皮叉燒、寒舍蘿蔔糕…等料理，款待爸爸們品嘗廣式美味，用美食感謝爸爸的辛勞。8月5日至8月8日探索廚房及8月5日至6日寒舍食譜推出餐飲滿額贈活動，限定加碼送市價1,980元的「FREED男士尊爵系列四件組」乙組，以英式復古為設計主軸，搭配精緻仿胡桃木握柄凸顯獨特品味，高貴有型。

8月1日至8月31日，帶著爸爸來趟都會時尚小旅行，預訂「艾在高空」或「艾在夏日」住房專案，並於入住期間與台北寒舍艾美大廳的藝術品《鹿鳴長春－開門見喜》一起拍攝合照，打卡上傳社群媒體，分別再加碼贈送市價7,500元「FREED尊爵四件組刮鬍刀禮盒」乙組與市價1,980元「男士尊爵系列四件組」乙組。住房期間還可免費體驗「艾美會館」，包含室內溫水游泳池、健身房與室內三溫暖等，大面落地窗引入戶外自然光景，打造舒適的運動揮汗空間，在城市輕旅行中放鬆舒壓，體現老爸完美紳士品味。