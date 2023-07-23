教宗方濟各（Pope Francis）今天表示，近期席捲世界許多地區的熱浪，和在韓國等國家發生的水患表明，需要採取更迫切的行動來應對氣候變遷。

路透社報導，教宗在聖伯多祿廣場（St Peter's Square）進行每週日的三鐘經（Angelus）禱告後，向群眾表示：「我再次懇請世界領袖採取更具體的行動來限制汙染排放。」

教宗還說道：「這是一項急迫的挑戰，它刻不容緩且會影響每一個人。讓我們保護我們共同的家園。」

教宗方濟各已號召全世界盡快放棄化石燃料，並將保護環境作為教宗職務的基石。他在2015年具有里程碑意義的「願祢受讚頌」（Laudato Si）通諭中指出，地球「愈來愈像堆積如山的巨大污穢地」。

今天教宗聲援那些受到氣候危機影響的人們，和那些幫助他們的人。

美國南部部分地區正遭受破紀錄的熱浪席捲，而在中國和包括義大利、希臘在內的南歐國家，也出現了極端氣溫。

希臘羅得斯島（Rhodes）野火肆虐，當局今天將數以千計的遊客和島民從沿海村莊和渡假村撤離後，將他們安置在校園和室內場館中。