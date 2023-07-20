德國向來被視為歐洲經濟火車頭，不過由於能源價格飆漲等因素，業界領袖對前景感到悲觀，認為德國經濟已過了全盛時期。

「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）今天公布全國近500位企業領袖和高階經理的調查結果，顯示過半數同意「德國已經過了全盛期」，僅17%受訪者相信德國還能重拾過去的競爭力。

近8成德國業界菁英指出，能源價格過高是競爭力低落的主要原因，其次是勞動力短缺、法規限制、數位落差、基礎建設落後、稅負過重和勞動成本過高。

因此，對於工會最近提出每週工作4天、但薪水不變的訴求，業界領袖表示無法理解。

俄烏戰爭導致能源價格飆漲，再生能源建設進度又不如預期，德國業界尤其對能源的穩定供應沒信心，近8成受訪者不滿政府的能源政策，過半憂心未來10年電力供應將出問題。

德國經理人的悲觀氣氛，反映在核心的汽車工業。根據「商報」（Handelsblatt）取得的生產數據，由於需求下滑，福斯（Volkswagen）、BMW、賓士（Mercedes-Benz）等大廠今年1到5月在全歐洲的產量，相較於疫情前的2019年平均萎縮20%，復甦程度低於預期。

由於通膨抑制消費和衝擊營建業等因素，慕尼黑衣佛研究所（Ifo Institute）上月公布的最新經濟展望，將德國今年經濟成長率從-0.1%下修到-0.4%，預期明年僅成長1.5%，「德國經濟十分緩慢從衰退走出」。