國際貨幣基金組織（IMF）將印度的經濟成長預測上調至6.1%，若沒有意外，印度將成為今年全球經濟成長最快的主要經濟體，美國經濟成長率預測為1%，大陸則為5.2%，與四月份前一次的預測相比沒有變化，但從印度大躍進來看，大陸的明星地位正在衰落，北京需要扭轉頹勢。

CNBC報導，IMF周二對「世界經濟展望」進行更新，印度今年的經濟成長率從5.9%提高至6.1%，受惠於國內企業與政府對產業進行投資，至於2024年的經濟成長率預測則維持不變，為6.3%水準。

印度的崛起讓大陸相形失色，但IMF對大陸經濟成長率的預測並沒有改變，仍維持今年5.2%，明年成長4.5%的水準，經濟成長主要受到消費推動，預料將削弱房地產低迷的衝擊。

不僅如此，IMF認為印度和大陸將推動亞洲的經濟成長，預計今年和明年將分別成長5.3%和5%，2024年的經濟成長率預測比4月的報告下調0.1%。此外，IMF也將全球經濟成長率從4月的2.8%上調至3%，依然突顯信貸條件收緊、美國家庭儲蓄下滑及大陸經濟復甦低於預期的擔憂。