台灣即將進入超高齡化社會，銀髮族的居住議題也成為關注焦點，據聯徵中心數據顯示，近一年雙北65歲以上銀髮族新增房貸件數合計為1260件，其中以中和的93件申貸件數最多，排名第二則較人意外，是新北淡水86件。

綜合媒體報導，前五名除了中和與淡水之外，第三名是板橋區80件、中山區72件及新店區70件，前五大熱門區就佔了超過3成，而前五名中有四個是雙北相對精華的地區，東森房屋淡水新市鎮加盟店店東沈雅純分析淡水異軍突起的原因。

沈雅純提到，淡水的地理位置雖然較偏，但近幾年快速發展，且雙北房價飆漲快速，到淡水購買退休宅的銀髮族也跟著變多。淡水物件總價較低，銀髮族手上能留一些現金維持退休生活，甚至有些人是留給小孩支付頭期款，進行資產分配。

東森房屋研究中心副理黃勝暉則提醒，銀髮族買房時除了要留意生活機能、交通機能、醫療資源、社區環境外，還需特別留意資金規劃問題，以確保有充足且靈活的現金流來維持日常開支。

黃勝暉說明，從銀行的角度來看，退休族缺少固定的收入來源，還款能力相對較弱，核貸成數通常只能拿到6成左右，而且貸款期限也不會太長，因此詳細的財務規劃就顯得更加重要。