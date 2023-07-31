台北自來水事業處於8月1日至31日舉辦「台北好水貼心服務知識小學堂」抽獎活動，只要透過台北通APP參加問答活動，即可參加抽獎，有機會抽中iPhone14、Switch等大獎，每日都可挑戰，累積中獎機會。

北水處指出，北水處長期以來不斷精進，提供用戶質優量足的台北好水，更以「服務型政府」為理念，提供優質用戶服務，包含水費結清線上辦、水費簡訊＆電子帳單、智能客服、家戶節水到府服務等；並於自來水園區舉辦的台北親水節及公館聖誕季，成為公館地區重要的年度盛事，而地熱谷公園硬體升級更提供遊客更好的遊憩經驗。

北水處說明，本次活動透過寓教於樂的問答抽獎，讓用戶對於北水處各項服務更加熟悉，期能讓用戶有更好的服務體驗。本次活動獎項除iPhone 14外，還有Switch主機健身環套組、奈米水離子吹風機、AirPods Pro（第2代）及200元超商禮券，獎項數量共計65份。

北水處表示，8月1至31日透過台北通APP參加問答，答對10題即完成問答並獲得1張抽獎券，每人每天可完成1次問答，活動期間最多31次。累計愈多中獎機會愈高。