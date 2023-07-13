苗栗縣公館鄉紅棗即將上市，公館鄉農會從22日開始推出紅棗節。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉紅棗即將上市，公館鄉農會從22日開始推出紅棗節。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉紅棗即將上市，公館鄉農會從22日開始推出紅棗節。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

今年夏天氣候極度高溫，加上炎日照曬，雖然讓人消受不了，但卻也提供了公館紅棗成熟時期所需要的強烈日曬，為了吸引民眾到公館遊玩品嘗當季紅棗，公館鄉農會今年紅棗節特別安排一系列清涼秀，更有冰涼好吃的各色冰棒，歡迎大家同來公館遊客庄嘗紅棗。

夏日炎炎，紅棗正甜，大暑正是公館紅棗上市的時候，大量吸取豔陽能量的紅艷鮮棗，帶給大家滿滿的營養，為了迎來紅棗盛產季，公館鄉農會將在7月22、23日，於「紅棗細路」廣場辦理「2023棗到公館 冰涼一夏」紅棗節活動，現場除了有精采的民歌表演、紅棗市集、紅棗小旅行、自由行集章換冰棒活動、紅棗果園採果、棗娃拿獎金、FB打卡送冰棒等好康活動。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，公館鄉是全國唯一紅棗生產專區，今年氣候及雨量適中，棗農利用草生栽培及精湛的管理技術，種出脆又甜的紅棗，通過411項農藥殘留零檢出，將提供消費者最優質的紅棗鮮果，許多觀光果園都推出遊客採果體驗。

公館鄉農會並在7月22、23、29、30等4天，辦理4場次的「紅棗食農小旅行」，帶您在紅棗產區的石圍墻莊園走讀，認識紅棗的栽種過程、體驗紅棗採果及紅棗果醬DIY活動享用營養又好吃棗飯兜，自由行的消費者也可以參加紅棗細路集章活動，收集5個印章就可以兌換冰棒一支。

公館鄉農會自行研發製作的特色冰棒、霜淇淋、雪花冰有紅棗、桑椹、芋頭、金桔…等口味已達10數種，產地限定，只有在公館鄉農會本會門市、好客坊、穿龍驛站奉茶亭才吃得到，今年紅棗節邀請您到公館採果、吃特色冰品，讓您冰涼一夏。

公館鄉農會承租苗栗特色館，積極改造硬體設備，已完成「隘寮下奉茶亭」輕食、咖啡休閒空間，「芋香町」特色賣場，其中「穿龍食堂」也將在紅棗節期間試營運推出「棗飯兜」主菜有紅棗牛腩、紅棗雞腿、紅棗豬排等，搭配紅棗炒飯、紅棗香腸、季節食蔬等紅棗料理。