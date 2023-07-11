暑假期間，大批遊客湧進屏東離島小琉球玩，讓商家們樂開懷，但有遊客投訴，在夜市花1000元玩抽獎卻換到1疊需要7天前預約的活動票券，直呼傻眼，對此，屏東縣消保官指出，這些票券不符合定型化契約規範，已介入調查、要求改善。
有遊客在屏東地方臉書社團「小琉球聯盟」發文指出，他在逛夜市時，發現某個攤位在辦抽獎活動，說拿1000元出來可以玩舉手抽獎，結果對方把1000元拿走後，竟給他一疊活動票券，且券上還註明欲參加活動需要7天前預約，他隔天就要離開了，要這些券有什麼用，實在傻眼。
該名遊客在網上發文的同時，也詢問網友們可以去哪投訴，而網友們紛紛留言指出，自己在其他縣市的夜市也遇過類似問題，感覺很差。
對此，屏東縣消保官吳清宜指出，根據「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，票券上需印有發行人名稱、地址、統一編號及代表人姓名等資料，但從投訴人所出示的票券來看，這些全部都沒有，所以這完全不符合定型化契約規範，全案已介入調查。
吳清宜說，初步調查發現，該案業者在台中，將發文至台中市政府協助調查該業者，並要求限期改善。她強調，這樣的票券沒有任何履約保證，非常容易引發消費糾紛，因此呼籲民眾，若認為被詐騙應立即報警處理，以留證據利於之後消費糾紛的調查。
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