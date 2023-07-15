暑假期間，屏縣府將農業物產館外休耕的彩稻田變成農村懷舊體驗區，15日起一連2天舉辦「焢土窯」。（謝佳潾攝）

暑假期間，屏縣府將農業物產館外休耕的彩稻田變成農村懷舊體驗區，15日起一連2天舉辦「焢土窯」。（謝佳潾攝）

暑假期間，屏縣府將農業物產館外休耕的彩稻田變成農村懷舊體驗區，15日起一連2天舉辦「焢土窯」。（謝佳潾攝）

暑假期間，屏縣府將農業物產館外休耕的彩稻田變成農村懷舊體驗區，15日起一連2天舉辦「焢土窯」。（謝佳潾攝）

暑假期間，屏縣府將農業物產館外休耕的彩稻田變成農村懷舊體驗區，15日起一連2天舉辦「焢土窯」，而活動首日雖然頂著烈陽、體感溫度還高達39度，但仍吸引大批遊客報名參加，最遠的來自嘉義，一早6點就出門，只為帶著小朋友來體驗兒時回憶。

屏縣府表示，為讓民眾有機會體驗農村休耕期的生活，特別趁暑假利用屏東農業物產館外休耕的彩稻田，舉辦超CHILL的農村懷舊活動「焢土窯」，將原本彩繪稻田重新進行翻土及曬土作業，讓孩子在田間奔跑放電、大人生火疊土窯、阿公阿嬤分享農村生活經驗談，同時還可以逛逛稻農市集、追逐田野的飛鳥或找青蛙。

此外，縣府還在現場提供焢土窯工具、柴火、磚頭及食材，如地瓜、山芋仔、玉米、棒棒腿等，活動訊息一釋出，立即引發討論，1天40組的名額立即秒殺。

活動首日，烈陽高照，據中央氣象局顯示，15日早上10點，屏東市體感溫度高達39度，但這一點也不影響遊客焢土窯的好心情，當中蕭姓遊客還熱情道：「我們一大群20多人早上8點半就到了，大家都很期待焢土窯！」

蕭姓遊客說，焢土窯是兒時回憶，跟朋友就是玩焢土窯長大的，但現在的小朋友只知道3C，實在很可惜，所以知道屏東有這個活動後，馬上招集親友一同報名參加，最遠的來自嘉義，早上6點就出發了，而為了焢土窯，還準備蒜頭雞、四物雞，同時為了因應酷暑，把露營裝備全部搬出來了。