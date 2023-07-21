根據衛福部統計，7月至今熱傷害急診人次已達600人次，是去年同期1.6倍，有調查指出高達9成勞工贊成放高溫假，對此，勞動部職安署長鄒子廉今赴立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，會前受訪表示，高溫假在國外非常少見，連美國都未訂相關規範，將持續相關國內外資料。

鄒子廉表示，職安署今年已擴大熱危害預防專案檢查，除了持續強化戶外作業廠場稽查，也另規畫「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，違反規定者兩周內完成複查，未改善者就會直接開罰3萬至15萬元。

鄒子廉說，面對全球氣候變遷，世界各國都越來越熱，職安署很關注熱危害議題，也會跟衛福部等其他相關部會合作，因為高溫不是只針對工作者產生傷害，對一般民眾也有高溫危害，政府不會輕放預防措施；對於雇主預防措施、勞工的自我保護，職安署會持續監督、檢查、宣導。

鄒子廉說，高溫假在國外非常少見，即便是最近熱浪頻繁的美國也沒有訂定高溫假規範，職安署會持續蒐集國內外資料，現行針對特高溫狀況，雇主應避開高溫時段、調整勞工工作型態，像有些營造公司會讓勞工從中午11點休息到下午2點，避開高風險。