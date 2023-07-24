自20日至今天上午5時為止，韓國警方表示，已收到2141起可疑國際包裹通報，但尚未發現任何相關攻擊事件；就這類中國寄出、經由台灣中轉至韓國的國際包裹，韓國外交部已要求中國外交部及相關部門盡快查明來龍去脈。

韓國蔚山傳出疑似收到內含有毒物質的國際包裹後，韓國各地政府與警方持續警示民眾注意來路不明的國際郵件，截至今天為止已收到2141件通報，警方已回收其中679件進行調查，其餘1462件確認為誤報。

這類郵件多以黃色或黑色信封包裝，因寄件地寫有‘P.O.Box 100561-003777, Taipei Taiwan’，並標示‘CHUNGHWA POST’，一度被認為是從台灣寄出，但在駐韓國台北代表部協助查明爭議郵包其實來自中國，由「貨轉郵」方式經台灣中轉後，媒體報導多改以「可疑國際郵件」指稱。

韓國外交部23日引述台方協助查證內容，表示已透過在中國各地使館與中國外交部及相關當局、地方政府接觸，要求中方盡快確認、說明來龍去脈，並稱中方表示會盡力提供協助，後續將參考加拿大、美國等他國做法，因應相關狀況。

先前在蔚山遭疑內含有毒物質的包裹，經韓國警方及軍方確認並無可疑物質，研判很有可能只是「刷單詐欺」（brushing scam）。部分不肖網路賣家會透過寄出廉價商品或空盒，取得出貨資訊後捏造假好評，以提高賣場評價，這類行為被稱為「刷單詐欺」。

但為防透過國際包裹進行恐攻的可能性，韓國政府仍不敢掉以輕心，韓國外交部表示先前就已指示各駐外使館強化郵件相關安全措施，也將就此問題與國內相關部會緊密合作。

「可疑國際郵件」引發社會關注至今已4天，所幸尚無任何攻擊事件發生，韓聯社引述郵政事業本部說法報導，包括去年收到通報疑似裝有爆裂物的包裹在內，皆為誤報或虛假情報，當局掌握的案例中尚未出現過真正的危險物品。

這次事件雖是韓國首次發現收到大量疑似「刷單詐欺」包裹，但皆為空包或裝有濕紙巾、護唇膏等低價產品的包裹，類似案例從2020年開始就持續發生。（編輯：陳承功）1120724