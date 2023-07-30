雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口近年來進行揚塵防制與生態保育有成，吸引眾多候鳥棲息，鳥友7月觀察到140餘隻留在台灣度過夏天的黑面琵鷺，是歷年來最多的紀錄，黑面琵鷺每年3月就會陸續北返日本、韓國、大陸，眾多黑面琵鷺留在台灣的情況相當罕見，顯示濁水溪出海口經過整治營造，已成為候鳥樂園。

濁水溪沿岸長年揚塵影響民眾生活品質，水利署第4河川局因此擬定揚塵防制計畫，透過200公頃大沙洲及20公頃大沙丘抑塵措施，已獲良好成效，並持續進行整體生態環境改善，藉由「濁水溪出海口生態園區」工程，將沙洲變成綠地，吸引眾多鳥類棲息，成為愛鳥人士的賞鳥新地點。

張姓鳥友表示，今年全球黑面琵鷺共6603隻，台灣記錄到4228隻，占比達64％全球最多。黑面琵鷺原棲地在日本、韓國、大陸東北等地，每年9月氣溫開始下降，便會南下避冬飛往台灣，3月再陸續北返築巢繁衍，今年在濁水溪出海口觀察到140餘隻，數量創歷史紀錄。

張姓鳥友說，濁水溪出海口能吸引眾多黑面琵鷺棲息，主要是經過整治生態環境佳，加上出海口有許多魚類可供覓食，讓黑面琵鷺長駐於此，甚至乾脆不北返，未來將持續觀察是否有築巢情況，若確定在春夏季築巢繁衍，將成為台灣留鳥。

第4河川局指出，濁水溪生態園區內有生態通道、觀夕平台等12亮點，並應用國際鳥類調查雲端系統，隨時掌握候鳥動態，未來將持續擴大園區範圍，打造成為揚塵防制與生態保育的示範點。