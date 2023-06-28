竹聯幫明仁會23歲徐姓成員在南投故鄉吸收幫眾，率眾鬥毆，檢警日前兵分多路逮19嫌。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

竹聯幫明仁會23歲徐姓成員平時在北部活動，疑為了擴大幫派勢力版圖，回南投縣故鄉吸收幫眾，除夕當天他率眾持棍棒砸被害人住家，還將人強壓至山區毆打，3月高調率隊北上參加幫派春酒，4月又率眾至竹山械鬥，警方日前將徐嫌等19人逮捕到案，全案依違反《組織犯罪防制條例》等罪偵辦。

檢警指出，主嫌徐姓男子是水里鄉人，為竹聯幫明仁會幫派成員，平時在北部逞兇鬥狠，為了擴大幫派勢力版圖，年初起積極返鄉吸收集集、水里、信義等濁水溪線青少年，動輒藉故尋仇、暴力鬥毆，準備在南投插旗成立明仁會水里分會，見時機成熟逮捕徐嫌等19人。

朋友在網路社群與竹山人起口角，徐嫌為了幫朋友出氣，率眾至竹山械鬥。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投警方追查發現，徐嫌返鄉招兵買馬，吸收少年犯罪，元月、徐嫌當天率幫眾志被害人集集鎮家中，拿棍棒、刀械砸住家，並將人強押至山區毆打；4月因朋友在網路社群與竹山人起口角，為了幫朋友出氣，率眾至竹山械鬥，跨區成立專案小組，報請檢方指揮偵辦。

警方日前逮捕徐嫌等19人，搜索查扣改造手槍、子彈及刀械棍棒等證物。（楊靜茹攝）

檢警日前兵分多路拘提徐嫌等19人到案，其中有4名未成年，搜索查扣改造手槍1把、子彈5顆、刀械棍棒、毒品Ｋ他命等，發現3月徐嫌曾率隊北上參加幫派春酒，企圖鞏固並彰顯自己在故鄉的勢力，全案依違反《組織犯罪防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌偵辦，阻斷竹聯幫明仁會至南投插旗，將進一步擴大深入追查。