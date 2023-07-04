嫌犯對外自稱萬華家族。（警方提供／胡欣男台北傳真）

警方查獲土耳其制式手槍。（警方提供／胡欣男台北傳真）

刑事局4日宣布破獲一起黑幫詐欺集團，逮捕有天道盟太陽會、竹聯幫旭仁會背景的劉姓男子等9名嫌犯。警方發現，劉姓男子在台北市中正區開水產公司，但掛羊頭賣狗肉，根本沒賣龍蝦、鮑魚，實際上是洗錢水房。警方搜索水產店時，還查獲1把制式手槍、毒品與刀械，全案依詐欺、組織、槍砲、毒品等罪嫌送辦。

北市警方今年4月接獲陳姓保險女業務報案，她誤信假投資詐騙手法，2月23日至4月18日分別以網路轉帳及臨櫃匯款方式，共匯24筆款項至詐騙集團指定帳戶，損失1000餘萬元，直到想領回獲利，對方卻失去聯絡，才驚覺遭詐，只能無奈報案。

台北地檢署指揮刑事局與北市警方偵辦，循線查出陳女被騙走的錢，是由37歲劉姓男子為首的車手、洗錢集團領走。劉姓男子在中正區開設水產公司，出入該處的，大多有幫派背景，包括劉姓男子自稱太陽會；而幫助洗錢集團領錢的車手，則由旭仁會松山組王姓組長領導。

警方蒐證發現，該水產公司掛羊頭賣狗肉，根本沒賣水產海鮮，也沒相關貿易紀錄，但經常有不明人士出入、聚集，且對外自稱「萬華家族」，研判是車手交付贓款的洗錢據點。

警方上月9日先拘提24歲王姓組長、許姓車手及把風的林姓男子等3人到案，王、許2人遭收押，緊接著14日再至水產公司搜索，查扣1把土耳其925型制式手槍、子彈、K他命、彈簧刀與球棒等刀械，以及現金20萬8000元及手機9支等贓證物，並拘提劉姓主嫌和李姓共犯到案，另逮捕持有槍毒的犯嫌等3人。

劉嫌經檢察官複訊聲押後，法院裁定60萬元交保，其餘犯嫌均以5萬元交保。檢警從劉嫌集團的提領、洗錢和購買加密貨幣的金流初步清查，遭假投資詐騙的被害人有16人，遭詐金額達4368萬元，依詐欺、組織犯罪、槍砲、洗錢、毒品等罪嫌，移送北檢偵辦，全案擴大溯源中。

警方呼籲，民眾在網路或社群軟體看到「高報酬、保證獲利、低風險、操作簡單、投資越多賺越多」等投資廣告標語，多為詐騙訊息，應小心求證，如有疑問，可向165反詐騙諮詢專線查證。