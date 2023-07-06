台灣過去靠著許多中小企業創造經濟奇蹟，其中不少公司都會就近找親戚幫忙，不過這種性質也容易鬧出各種糾紛。一位男子喊話，「永遠不要在親戚公司上班」，表示親戚吃好住好、在台北蛋黃區置產讓他相當羨慕，沒想到他實際上班後，6年來始終拿著比新鮮人還低的薪水，包辦搬貨、送貨、品管、加工還自學行銷，卻被親戚鄙視說公司一交棒就會倒，讓他終於受不了決定離職，準備和哥哥一起創業打天下，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，親戚趁著經濟起飛時在台北開公司，小時候住5星飯店、開好車，甚至在台北中心蛋黃區置產，讓他從小就很羨慕；由於親戚沒小孩、和爸媽關係好，因此6年前原PO畢業前，和哥哥被問到有沒有接班意願時，兩人一口答應進公司磨練，他領著比新鮮人還低的薪水，每天除了洗杯子、拖地、倒垃圾、買便當，還要會搬貨、送貨、品管、加工、做資料等，包辦幾乎全部的事務性工作。

原PO提到，由於親戚不重視行銷，他特地花了數萬元學習Photoshop、Illustrator，擁有素材搜集、拍照、修圖、字型、排版、英文文案等能力，面對客戶能夠獨當一面，親戚卻還是鄙視他們，甚至在爸媽面前數落說公司一交棒就會倒，還覺得當初給他們工作是很大恩情、他們要感恩，原PO和哥哥因此決定離職，豈料親戚竟要求哥哥提供個人大陸銀行帳戶，供公司未來付款給大陸廠商，讓原PO相當傻眼，直呼「仔細想想，難怪可以置產在台北蛋黃區中」。

對此，許多人紛紛回應，「恭喜脫離苦海，真的要進去親戚公司前要三思，不建議一畢業就去」、「你們很棒真的！ 願每個人有能力時也不會改變一個人最初的態度」、「人生沒有白走的路，恭喜」、「鬼島家族傳產笑而不語」。