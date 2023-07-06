許多人生日時都會吃蛋糕慶祝。一位台中爸爸表示，昨（5）天生日的他帶大女兒、兒子去85度C吃切片蛋糕，由於現場沒有想吃的蛋糕，他決定改吃麵包，之後孩子們唱歌祝賀讓他感動到落淚，沒想到此時一位路過婦人透過店員送蛋糕、鼓勵他要為了孩子加油，讓爸爸直呼「誤會大了」，貼文曝光後讓不少人笑翻。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，大女兒是今年才成功加入他們的家庭，由於當晚有親人請吃飯，老婆決定不另外買蛋糕，所以他決定偷偷帶兒女到85度C吃切片蛋糕，不過因為現場沒有他想吃的蛋糕，決定改吃麵包；當時孩子們為原PO唱了生日快樂歌，他感動到忍不住落淚，沒想到一位好心婦人也拍了拍他的肩膀祝他生日快樂，還透過店員送了一個蛋糕、傳話要他為了孩子加油。

原PO笑說「那個誤會大了」，婦人可能看成「家境不好的單親爸爸過生日，為了讓孩子能吃到，自己寧可吃麵包，也想得到孩子的笑容，最後不禁心頭一酸，心疼自己的孩子而落淚」，事實上卻是「爸爸生日帶著兩個孩子，怕被老婆駡跑去偷吃蛋糕，然後太好吃小朋友吃得很快，然後歡樂唱生日快樂歌」；最後他莫名其妙獲得蛋糕，孩子們相當開心，他卻覺得相當莫名其妙，於是發文希望能夠找到婦人退錢。

對此，許多網友紛紛回應，「呃，這個誤會爽到兩個小孩」、「雖然是誤會，但也是一場美麗的誤會，社會處處還是很溫暖的」、「好人一生平安」、「很溫暖的誤會～你就虛心接受嘛！然後把蛋糕錢轉捐家扶啊」、「好心人一直都有的，再換你傳給下一位」。