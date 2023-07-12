航港局中部航務中心宋姓技佐10多年前因涉收賄濫發動力小艇執照，遭台中地檢署查獲，宋男服刑期間咬出台中港警總隊胡姓員警等9人，檢方查出胡等涉於2006年至2015年間非法取得執照。台中港警總隊12日表示，將加強員警法紀教育、灌輸崇法務實觀念，避免類似情形再次發生。

台中港警總隊指出，本案因航港局中部航務中心宋姓技佐涉犯違背職務偽造特種文書(動力小艇執照)遭檢舉為台中地檢署查獲，總隊因與中部航務中心比鄰且有業務往來，又因職務需求有部分員警有小船執照，為求謹慎，總隊於2021年8月5日主動報請台中地檢署指揮偵辦。

調查後，胡等9員涉於2006年至2015年間非法取得營業用動力小船執照，台中港警總隊於去年6月20日分別以行賄、偽造文書等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

台中港警總隊說明，台中地方檢察署於今年2月28日將胡員等8人緩起訴處分2年(同案李男另案偵辦)，以及及向公庫支付8至12萬元，且均已於今年4-5月間繳納完畢，相關行政及考監責任已報警政署審核中；港警總隊強調，未來將加強員警法紀教育、灌輸崇法務實觀念，避免類似情形再次發生。