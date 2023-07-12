慘淪人囚的餐廳業者哈利12日由GASO在台組員simon、莊競程、市議員曾朝榮等人陪同在現身說法。（馮惠宜攝）

台中知名早午餐業者哈利去年6月間受邀到柬埔寨洽談加盟代理事宜，未料竟是人蛇集團新式詐騙手法，他一到機場護照跟手機就被沒收，還被關進小黑屋要求從事詐騙行為，如果不從就被痛毆，直至最近才透過台灣刑事局國際科的聯繫以及GASO全球反詐騙組織等組織協助最近才返回台灣，哈利今（12）日現身說法，呼籲「台灣人不要再被騙」。

哈利今（12日）由GASO在台組員simon、立委莊競程、市議員曾朝榮等人陪同在位於台中市北屯區莊競程服務處現身說法，談到慘為人囚過程仍心有餘悸。

哈利帶著帽子、口罩出席，他表示，網友透過官方臉書說朋友吃過他的餐點後，想洽談乘埔寨的代理加盟店，由於哈利不曾去過束埔寨，正打算有機會將前往當地了解市場環境，在出發前哈利也跟該網友開過多次視訊會議，因此不疑有他，未料一到機場，護照跟手機就被沒收，還被要求從事詐騙行為，如果不聽話就被痛毆，甚至被用火烤皮膚和電擊。

他也被迫從事商業詐騙行為，因全身傷痕累累，卻因雙手已無法打電話，被轉賣到另一個園區，他被轉賣三次，後來詐騙集團安排他開始做餐給管理層吃，當下他認為回台已無望。

今年六月初哈利在被轉移至緬北的前一天，趁著15分鐘的放風時間逃逸，且順利求救並透過台灣刑事局國際科警官的聯繁轉移到GAS全球反詐騙組織的安全屋，並由GASO收容且提供食宿等協助。

哈利說在被轉移到束埔寨的過程中，他累積了許多簽證逾期費、簽證費、飯店費用等約新台幣20萬元過程中，哈利到請求各地的幫忙，但無結果，因此待在GASO安全屋一個月。

由於哈利手機被沒收，一年多時間處於失聯狀態中，造成家人及親友不諒解，甚至認為是詐騙集團偽裝哈利本人來騙錢，因此沒有人願意幫忙，後續透過simon因他是台中北屯人在地緣關係下，請莊競程提供協助，終於讓哈利得以籌得回台罰金。