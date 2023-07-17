台中Moxy酒店即日起至8月31日推出「夏日珍珠住房專案」，入住即贈「濃厚珍奶吉拿杯」。（Moxy提供／馮惠宜台中傳真）

台中豐邑Moxy酒店「珍珠奶茶節」結合台中在地知名茶飲品牌「甲文青」，將甲文青招牌飲品搬進飯店大廳「珍珠實驗室」，讓旅客在酒店內品嚐正宗台中茶文化。（馮惠宜攝）

台中福華推出「無藥而癒-摩登珈琲屋」主題餐飲，精心設計系列菜品，包括「日式炒麵麵包」等滿滿年代感的和風洋食。（馮惠宜攝）

搶攻暑假旅遊市場，台中豐邑Moxy酒店與台中福華飯店分別推出獨特的活動，引領旅人享受不一樣的城市體驗。Moxy酒店重現叫好又叫座的珍珠奶茶節活動，引領旅人暢飲正宗台中茶文化。而福華飯店的「無藥而癒」療癒食旅專案，帶領旅人深入台中舊城區探索百年老醫館、藥材行等景點，並品嚐昭和時期的「摩登珈琲屋」套餐，尋找懷舊摩登的美好。

台中豐邑Moxy酒店即日起舉辦「珍珠奶茶節」活動，結合台中在地知名茶飲品牌「甲文青」，將甲文青招牌飲品－醇紅奶茶、半熟檸檬青、完熟梅青及搖滾百香搬進飯店大廳「珍珠實驗室」，讓旅客在酒店內品嚐正宗台中茶文化，暢飲甲文青的招牌飲品，並將特製的「微醺梅青」和「微醺百香」帶入享樂時光。

此外，每周六下午更有特別的「甲文青調飲師」限時特調創意古早味「長壽奶茶」，以醇紅奶茶和「紅龜粿」珍珠完美結合，讓您一嚐新潮時尚的旅宿體驗。

而台中福華飯店則以「無藥而癒」療癒食旅專案，打造台中深度慢旅的獨特體驗。透過「城中散策」和「時代尋味」兩帖私房配方，旅客可以選擇探索台中舊城區的百年老醫館、街區藥材行等景點，更有導覽員帶領解說的「鈴蘭通上的老醫館」導覽體驗。

福華飯店特別打造昭和時期的「摩登珈琲屋」套餐，從舊城食藝復興中感受懷舊摩登的餐食氛圍，並提供優先預約復古旗袍、洋裝換裝體驗。此外，還有台中多家餐飲名店的電子優惠券，將旅客們帶入台中這個充滿歷史文化的摩登城市。