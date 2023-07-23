桃園市日前有行人被車撞，又因「未靠邊通行」遭警察開罰500元，引發熱議。台中市議員陳俞融強調，台中行人未靠邊通行被開罰最多的是南屯區大進街，未設置人行道，行人只能走在馬路上，批評警方取締行人未靠邊走不合理。台中市警察局指出，藉由員警於路口執法時主動發現不合理工程，今年已提報非號誌路口未畫設行穿線改善計162件。

市議員陳俞融指出，2021年台中市警方開出多達184件取締行人在未畫設人行道之道路不靠邊走的開罰案件，2022年取締件數雖降低到25件，以南屯區大進街最多，細看這些違規發生地點，大多沒有設置人行道，造成行人當然只能走在馬路上，行人已處於弱勢地位，警方取締不靠邊走實在不合理。

陳俞融指出，大進街不但沒有人行空間，路邊也停滿汽機車，行人除了走在馬路上，還有什麼選擇？另，北區大德街上，現場人行道騎樓不連貫，許多行人只能被迫走路上。

陳俞融說，沒有人會想走在馬路上冒著被車撞的風險與車爭道，警方沒有勸導或提報相關局處改善該處行人安全，只會一味開罰弱勢行人，實在不合理，建議市府，若興建實體人行道有困難，就應使用其他交通安全工程手段如增設標線型人行道、行穿線退縮等保障行人安全，不要再讓行人無路可走，只能走馬路被開罰的荒謬情形再度發生。

警察局表示，統計今年1-6月行人交通事故發生1531件，其中事故行人涉入主要肇責325件（佔21.22％），多以未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌等違規較多。警方藉由員警於路口執法時主動發現不合理工程，今年已提報非號誌路口未畫設行穿線改善計162件，並陸續由相關路權單位會勘改善中。

交通局指出，為提升行人通行安全，交通局在沒有實體人行道路段規畫標線型人行道，並邀集相關單位會勘，取得地方共識後畫設。目前已完成約13公里標線型人行道，後續也將持續蒐集地方需求。