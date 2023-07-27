台中市一名劉姓男子與同居女友分手後，前女友為徹底斷絕感情糾葛，曾於今年1月向台中地方法院聲請保護令。未料前女友在已取得保護令之情況下，劉男仍傳送「昨天下班到我上班之前，我都守在妳車旁邊」等簡訊，更於3月14日「白色情人節」當天贈送巧克力、卡片等物。前女友不堪其擾，於是報警處理。台中地院審理後，認定劉男違反保護令屬實，判處拘役20日，可以科罰金2萬元。可上訴。

根據判決書，劉男與前女友曾經同居，且視為「家庭暴力防治法」的「家庭成員」關係。二人分手後，前女友即向台中地院聲請家庭暴力防治法之「保護令」，並於今年1月16日獲得台中地方法院核准「暫時保護令」。

同年1月17日，距離前女友方才取得保護令才一日，未料劉男卻向對方傳簡訊「昨天下班到我上班之前，我都守在妳車旁邊，真的很怕妳的車被拖走」等內容訊息。劉男更於3月14日，所謂「白色情人節」當天贈送巧克力、卡片等物品予前女友，因而違反保護令。

前女友無意與劉男復合，同時選擇報警處理；其訴由台中市政府警察局第二分局，報告台中地方檢察署偵查後，聲請以簡易判決處刑。

台中地院經審理，認為劉男明知法院已經核發保護令予前女友，未料劉男卻漠視保護令期限、且明令禁止劉男對前女友身體、精神上不法侵害、也不得對前女友做出騷擾行為之前提，依然傳送簡訊、贈禮，顯然違反保護令屬實。

台中地院最終判處劉男3年以下有期徒刑、拘役，或科、併科10萬元以下罰金。法官審酌，考量劉男坦承犯行等因素，判處拘役20日，可易科罰金2萬元。全案仍可上訴。

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