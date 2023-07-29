參山國家風景區管理處與「梨山古邁茶園」聯名推出「古邁喔熊禮盒」。（參山處提供）

「古邁喔熊禮盒」由「阿蔡品牌規劃有限公司」蔡清宏（左）設計包裝。（參山處提供）

台灣梨山茶遠近馳名，在國際間獲得極高評價，交通部觀光局參山國家風景區管理處與「梨山古邁茶園」聯名推出「古邁喔熊禮盒」，除了勇奪包裝設計獎外，烏龍茶也拿下獎項，可以說是「裏外兼具」，讓台灣觀光品牌躍上國際舞台。

「古邁喔熊禮盒」由「阿蔡品牌規劃有限公司」蔡清宏設計包裝，日前參加台中市政府文化局舉辦的「TCOD」(Taichung Original Design)比賽，奪得「視覺及包裝設計類」奬，茶包裏的古邁黑森林烏龍茶更獲得2023 America Awards GOLD獎，讓台灣觀光品牌被國際看見。

參山處長曹忠猷表示，「古邁喔熊禮盒」包裝設計導入台灣觀光大使「喔熊」聯名，透過品牌加乘擴大行銷效益，將梨山茶產業與觀光緊密結合；近日梨山水蜜桃盛產，邀請全國遊客上山品嘗梨山茶，大吃水蜜桃。

梨山古邁茶園於1995年，由台中梨山當地的泰雅原住民古邁家族開始栽種經營，茶葉皆產自在高海拔2200公尺梨山茶園，茶樹因為日夜環境溫差大，生長緩慢，茶因此甘美。

參山處積極行銷谷關梨山觀光，每年12月至隔年1月的「山谷燈光節」，民眾可上山歡度耶誕節，到梨山跨年迎接曙光。另外，8月4日、8月13日在谷關接連舉行音樂會，行銷谷關夏季觀光；10月6日、7日也將舉行第二屆「雲端上的婚禮」，選在梨山耶穌堂敲響幸福鐘聲，歡迎各界共襄盛舉。