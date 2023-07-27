基隆市海洋大學祥豐校門正對一個三岔路口，議員建議市府在當地設置對角行穿線，並在路邊設置人行道，維護學生及當地居民的安全。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市議會議長童子瑋（右1）及市議員許睿慈（左1）進行會勘，建議市府在海大校門口設置對角行穿線。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市國立海洋大學的祥豐街校門，正好在祥豐街、北寧路以及中正路的三叉路口，包括海大師生、附近民眾以及商家，都會在這個路口出入，由於車流量大，往往險象環生。市議員建議市府在這個路口設置標線型人行道及對角行穿線，保障行人安全。

海大學生表示，這個三叉路口的車流量很大，車子通行的速度也很快，但行人綠燈通行的時間卻不長，常會一個不注意就變紅燈了，往往都是小跑步通過。市議員許睿慈表示，附近常使用這個路口的民眾恐怕達上萬人，市府近來推動行人友善政策，建議市府能在當地設置對角行穿線，讓行人能夠安全通過。

另一方面，由於當地開發較早，也缺乏人行道空間，中正路上有一排商店，行人常要與車爭道，相當危險。許睿慈建議基隆市政府在這個路口附近畫設「標線型人行道」，以確保民眾的安全。

基隆市議長童子瑋表示，這個路口的交通流量大，利用的附近民眾及學生也很多，建議市府能夠研擬在現場設置對角線行穿線，若擔心中正路的交通流量，也可以透過調整號誌秒差或限制時段等方式處理。另外，道路兩旁也缺乏人行道，也建議市府設置標線型的人行道。

基隆市交通處表示，這個路口比較複雜，若要設置對角行穿線，就必須要讓所有路口車輛全停，才能讓行人優先通行。但這個路口是台2線濱海公路的重要路口，再加上路口較複雜，包括車流以及人流狀況，都須經過專業評估。

至於標線型人行道的設置，交通處表示，一般會設置在車流量比較小的巷弄，這個路口的車流量並不適合設置。交通處將透過取營建署專案補助，朝實體工程改善規畫，打造安全的人行空間。