嘉義市世賢國小小朋友互動式認識人本交通。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市國小小朋友體驗拉行李走路的不便利，認識人本交通。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉大附小小朋友認識人本交通。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市近年來優化主要道路人行道空間，屢屢引發民意反應不一，市府到國中小開辦「人本交通」體驗活動，學生推輪椅、拉行李箱過馬路，路面不平、有障礙物，走路「卡卡」，藉此讓學生感受交通要暢行，就要「以人為本」。

嘉義市政府工務處近年來改造興業西路、許厝庄、盧山橋等人行道空間，民眾有認同，也有認為擾民，反應不一，屢屢有民代接獲陳情，到現場勘察。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，市府從教育、工程、執法及監理等面向，加強道路安全與人本交通，此次獲內政部營建署補助，到學校辦互動式體驗活動、分享影片、用圖像說明「人本交通」，教育孩子行人路權、人本交通設施。

有國三學生提到，利用有趣的方式介人本交通，讓我知道原來興業西路的施工也是人本交通的一種，體驗活動也很有感。

有念小三的學童提及「現在我會走人行道，也會告訴爸爸媽媽不占用人行道很重要」、「參加課程之後，體驗到身障人士閃躲車子，很不方便」、「體驗這次的課程之後，比較懂得人本交通了，也比較知道嘉義市政府的政策了」。

念小五的學童也說「體驗過後才知道身障人士、長者、孕婦行動不便的難處了，從前以為推輪椅很簡單，自己推輪椅東閃西閃才知道很難通行」。

嘉市府觀新處表示，共排定14場次校園宣導，上半學期已完成9場次，包括7所國小及2所國中，9月起有5場次，11月初舉辦戶外體驗活動，讓更多人認識友善舒適的人行環境。