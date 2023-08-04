精剛今年第二季合併營收6.59億元，季增6%、年增59%；營業毛利0.90億元，毛利率14%；稅後純益0.78元、年增加77%，單季每股稅後純益(EPS)0.52元，創下12年來新高紀錄。

累計上半年合併營收12.83億元，年增71.49%；營業毛利1.51億元，年增26.39%；營業利益0.76億元，年增8.33%；稅後淨利1.27億元，年增66.36%；每股稅後盈餘0.85元，相較去年同期0.63元成長。精剛在優化的產品組合與有利的價格等因素正面影響下，繳出歷年最好的半年度佳績。

精剛受惠於歐洲能源危機、疫後航太強勢復甦，國內外市場需求展現明顯補貨動能，除能源及油氣產業產品的銷售提升外，國防與航太產業的業績亦貢獻斐然，上半年繳出亮眼成績單；主力產品鎳、鈦合金業績維持穩定增長推升營收，第二季開始逐漸擺脫高價料庫存影響，提升整體毛利狀況，加上自製產線生產能力漸趨穩健，有助於提升生產能力和市場競爭力，對下半年營運展望持樂觀看待。

今年以來，精剛積極擴大業務接單，將低毛利訂單最小化，擴大製造產能，朝擁有完整的自製產線的布局規畫；在鈦熔煉廠建置完成正式生產後，可進一?改善廠內加工製程，生產能力將再次獲得提升，加上縮短產品交期及持續優化品質，精剛可望在全球高端特殊合金國際市場上占有一席之地。