京鼎2023年第二季合併營收32.91億元，季減3.27％、年增2.97％，為同期次高、歷史第四高。惟營業利益4.9億元，季減10.87％、年減19.9％，為近9季低點。毛利率、營益率「雙降」至25.55％、14.91％，分創近1年半、近9季低點。

不過，京鼎受惠業外收益顯著躍增，填補本業獲利下滑缺口，第二季歸屬母公司稅後淨利6.09億元，季增達51.26％、年增3.05％，每股盈餘6.27元，雙創歷史次高，表現優於市場預期。投顧法人指出，京鼎第二季受惠匯兌收益挹注，業外貢獻每股盈餘約2.35元。

累計京鼎上半年合併營收66.94億元，年增1.33％、創同期新高。不過，營業利益10.41億元、年減11.91％，歸屬母公司稅後淨利10.12億元、年減9.27％，每股盈餘10.42元，均創同期次高。毛利率、營益率降至25.88％、15.56％，分為同期第三高、近4年同期低點。

由於終端市場需求及總體經濟疲弱，半導體產業持續庫存修正、遞延資本支出及先進邏輯製程擴產，京鼎受短期需求波動影響，今年以來營運動能明顯轉弱，第二季合併營收雖持續下滑、仍創同期次高，季減幅度收斂，業外收益則挹注稅後獲利「雙升」，表現優於預期。

由於半導體產業持續庫存修正，京鼎7月自結合併營收8.95億元，月減17.5％、年減29.7％，失守10億元關卡、下探近15月低點。累計前7月合併營收75.89億元、年減3.68％，成長率由正轉負。

投顧法人指出，京鼎訂單能見度自過往的約9個月縮短至3～6個月，7月營收表現低於預期，後續需視庫存去化狀況。預期京鼎營運將於第三季落底、第四季有望回升，惟全年營運恐難逃衰退，營收估衰退15％、稅後淨利衰退逾32％，每股盈餘約16.1元。

不過，投顧法人認為，京鼎美國據點將增加與美系大客戶黏著度，自動化設備貢獻提高亦有助毛利率提升。在5G、AI、電動車及高速運算（HPC）等應用帶動半導體長期需求增加下，明年營運將重返成長軌道、長期發展向上，維持「區間操作」評等、目標價210元。