盛群第二季營收季減、年減，主要是受市場仍處於庫存去化階段所致，毛利率54.3%，則出現回溫跡象，主要是因為轉投資通路商公司有提貨，產生未實現損益迴轉。另外，盛群第二季存貨金額為19.12億元、季減少5.89%、年增加46.65%， 較第一季已略有下降，但從盛群第二季財務表現可知，MCU市場仍在庫存去化階段。

展望第三季，因市場仍處於庫存去化階段，因此，法人預估，盛群第三季出貨表現將與第二季大致持平，但因盛群正積極管控庫存，故第三季庫存金額可望較第二季進一步下降。