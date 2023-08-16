盛群第二季營收季減、年減，主要是受市場仍處於庫存去化階段所致，毛利率54.3%，則出現回溫跡象，主要是因為轉投資通路商公司有提貨，產生未實現損益迴轉。另外，盛群第二季存貨金額為19.12億元、季減少5.89%、年增加46.65%， 較第一季已略有下降，但從盛群第二季財務表現可知，MCU市場仍在庫存去化階段。
展望第三季，因市場仍處於庫存去化階段，因此，法人預估，盛群第三季出貨表現將與第二季大致持平，但因盛群正積極管控庫存，故第三季庫存金額可望較第二季進一步下降。
MCU(微控制器)盛群(6202)今(16)日除息，每股配發現金股利4元，開盤參考價62.2元，盤中股價最高達62.7元，緩步朝向填息邁進。盛群目前仍受制於市場於去庫存階段，且消費市場仍疲軟，故法人預估，盛群第三季出貨表現將與第二季大致持平，但庫存可望進一步下滑。
盛群第二季營收季減、年減，主要是受市場仍處於庫存去化階段所致，毛利率54.3%，則出現回溫跡象，主要是因為轉投資通路商公司有提貨，產生未實現損益迴轉。另外，盛群第二季存貨金額為19.12億元、季減少5.89%、年增加46.65%， 較第一季已略有下降，但從盛群第二季財務表現可知，MCU市場仍在庫存去化階段。
展望第三季，因市場仍處於庫存去化階段，因此，法人預估，盛群第三季出貨表現將與第二季大致持平，但因盛群正積極管控庫存，故第三季庫存金額可望較第二季進一步下降。
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