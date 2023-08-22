雖然力致法說會前爆出案外案，但不減力致對前景的看好，展望下半年，饒振奇表示，第三季會比第二季、第一季都好，第四季則和第三季差不多，2024年營收希望朝雙位數成長方向前進，毛利率也會呈往上走的趨勢。

另隨著2018年的5年計畫今年到期，饒振奇也在法說會中透露新的五年計畫，除希望營收可以達到2、3百億元的水位，也期待毛利率可以向24％至25％靠攏。