雖然力致法說會前爆出案外案，但不減力致對前景的看好，展望下半年，饒振奇表示，第三季會比第二季、第一季都好，第四季則和第三季差不多，2024年營收希望朝雙位數成長方向前進，毛利率也會呈往上走的趨勢。
另隨著2018年的5年計畫今年到期，饒振奇也在法說會中透露新的五年計畫，除希望營收可以達到2、3百億元的水位，也期待毛利率可以向24％至25％靠攏。
力致（3483）法說會前爆出遭特定人入股18.33％的情事，讓今（22）日登場的法說會備受市場關注，針對此事，會後力致董事長饒振奇接受採訪時表示，公司確有和入股者蕭漢森取得聯繫，但對方並沒有要介入力致經營，只是純投資，至於外傳對方近日已減持持股，對此，饒振奇僅低調回應，這是私人的問題，我不方便回答。
雖然力致法說會前爆出案外案，但不減力致對前景的看好，展望下半年，饒振奇表示，第三季會比第二季、第一季都好，第四季則和第三季差不多，2024年營收希望朝雙位數成長方向前進，毛利率也會呈往上走的趨勢。
另隨著2018年的5年計畫今年到期，饒振奇也在法說會中透露新的五年計畫，除希望營收可以達到2、3百億元的水位，也期待毛利率可以向24％至25％靠攏。
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