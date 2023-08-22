力致今天舉行法說會，力致於上週五公告，蕭漢森於8月9日及10日兩天從集中市場取得力致1萬4499張股票，以力致目前股數約79089169股來估算，持股比例達18.33%，超越公司所有董事個人持股，躍居力致第一大股東，引發市場關注。

對此，饒振奇表示，公司確實有與蕭漢森取得聯繫，對方說只是純投資，並沒有要介入力致經營，至於外傳對方近日已減持持股，這是私人的問題，我不方便回答。

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