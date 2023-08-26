美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將在下週訪問北京和上海，這是繼國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、氣候特使凱瑞（John Kerry）之後，中美今年內再次舉行高層級會談。外媒認為，有鑑於中國近期經濟發展面臨困境，或許能為雷蒙多此行創造契機，有望緩和兩大經濟體的緊張關係。

彭博社指出，當前中美關係依然冰冷，美國總統拜登才在本月9日簽署投資中企禁令，限制中國開發下一代軍事和監視技術的能力，而商務部長雷蒙多緊接著在27至30日訪問北京，很可能不會受到熱烈歡迎。

China and the US maintain contact and exchanges, a spokesperson of Chinese Foreign Ministry said on Thursday, responding to questions about whether Chinese officials have plans to visit the US. US Commerce Secretary Gina Raimondo’s visit to China on Sunday will be the fourth… pic.twitter.com/KTGb0txEjI — Global Times (@globaltimesnews) August 25, 2023

中國國務院總理李強週一（21日）會見美中貿易全國委員會（USCBC）訪問團時也坦言，中美關係和經貿合作正陷入困難。

但另一方面，中國此時正面臨一連串經濟困境：青年失業問題嚴重，官方甚至取消公布相關數據；房地產市場低迷，引發投資者不滿，有錢人不斷將資金匯往海外；來自國際市場的壓力不斷，北京政府必須為經濟注入更多活力...。

因此北京或許更想從中美雙方會面中取得積極成果。雷蒙多在此時訪中，將為美國增加談判籌碼，這次訪問時機可說是選得相當「巧妙」。

目前還不清楚雷蒙多此行能為美國帶來帶來多少經濟收益。據悉，她設定的目標是幫助像波音這樣的企業，該公司正準備恢復向中國交付737 Max客機，是四年來首次交機，有助從史上最嚴重危機中復甦。