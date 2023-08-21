7月24日召開的中共中央政治局會議明確提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」。8月18日，大陸證監會有關負責人接受媒體採訪，明確落實這一重要決策部署的一攬子政策措施，回應市場關注熱點。

大陸官媒新華社20日刊文稱，一攬子政策措施從投資端、融資端、交易端等方面入手，具體包括加快投資端改革、提高上市公司投資吸引力、優化完善交易機制等六大舉措，共25項具體改革措施。這一系列政策出台的背景如何？向市場傳遞了哪些信號？

穩定資本市場預期對於維護經濟社會大局穩定具有重要意義：

7月24日召開的中共中央政治局會議明確提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」，對於資本市場的定調更加積極、方向更加明確。

證監會有關負責人表示，這背後透露出明確信息：穩定資本市場預期對於維護經濟社會大局穩定具有重要意義。

匯添富基金總經理張暉說，「資本市場與經濟關聯度高，素有經濟晴雨表之稱，對各方的預期和信心影響較大。」穩定、活躍的資本市場有利於投資者和全社會更好建立對經濟發展的信心和預期。同時，投融資良性循環的資本市場不僅有助於經濟高質量發展，更是擴內需、促消費的高效途徑。

資本市場運行離不開宏觀經濟環境。疫情防控平穩轉段後，經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。中國大陸經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。

業內人士指出，觀察解讀中國大陸經濟形勢和資本市場運行，既要看清短期的、階段性的「形」，更要讀懂長期的、根本性的「勢」。

淡水泉投資創始人兼投資總監趙軍認為，要更多從不確定性中去尋找確定性，從變化中去尋找亮點和機會。「我們看到的確定性，是很多行業依然在成長，技術在進步，企業在創造價值。」

一攬子政策打出「組合拳」向市場傳遞信心：

在易方達基金總經理劉曉艷看來，此次證監會發佈的一系列政策舉措在引入中長期資金、回報投資者、提高交易便利性等問題上打出「組合拳」，將有效提升市場活力、效率和吸引力，穩定市場預期與投資者信心，更好發揮資本市場資源配置、價格發現、風險管理功能，實現與實體經濟良性互動。

「本次政策『組合拳』與長期以來資本市場制度建設的思路是一脈相承的。」趙軍認為，這次政策的突出特點將改革的目標取向從偏融資向投融資平衡、投資友好型轉變。

多家市場機構負責人指出，本次一攬子政策突出強調為資本市場引入更多源頭活水，很多內容都提及了如何擴大投資者範圍、便利投資、豐富產品等。另一方面，聚焦提高上市公司吸引力，在提高上市公司質量方面提出了包括分紅、回購、中國特色估值體系建設等一系列措施，有利於發揮扶優限劣作用，更好回報投資者。

廣發證券董事長林傳輝認為，各項措施持續落地，政策效果將逐步顯現，有望提升投資者的獲得感，穩定對未來的預期，增強在資本市場配置更多資產的動力。

林傳輝說，「『組合拳』有利於激發資本市場財富效應，讓投資者分享中國經濟增長、企業創新發展的成果，推動資本市場和國內消費的正向循環。」

「活躍資本市場，提振投資者信心」需要強大合力：

要看到，「活躍資本市場，提振投資者信心」是一項系統工程，涉及方方面面工作，需要形成強大合力。

大陸證監會有關負責人表示，近期證監會加大跨部委溝通協調，抓緊研究推動若干重要舉措。比如，推動優化上市公司股權激勵個人所得稅納稅時點等資本市場相關稅收安排；推動建立健全保險資金等權益投資長週期考核機制，促進其加大權益類投資力度；引導和支持銀行理財資金積極入市等。

「我們將統籌做好活躍市場與防範風險、加強監管各項工作，會同有關方面穩妥防範處置城投債券、房地產等重點領域風險，堅決維護市場穩定運行。」該負責人說。

富國基金總經理陳戈認為，隨著不斷加強的頂層設計、相關部門通力協作，政策合力不斷形成，一定能夠有效提振投資者信心進而活躍資本市場。公募基金作為市場重要的參與力量，可以在大力發展權益類基金、持續提升投研能力、加大自購旗下權益類基金力度等方面發揮更大力量。

申萬宏源證券董事長劉健說，券商要做好資本市場「看門人」，把握好註冊制與提高上市公司質量的內在關係，助力資本市場優質中長期資產供給、良性循環發展。