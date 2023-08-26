國民黨總統參選人侯友宜26日回到本命區、老家嘉義縣拜票，以「讓農民當家作主」在梅山玉虛宮進行廟口開講，提出4大農業政策，「調高老農津貼，不低於8000元」、「擴大開放移工，解決農業缺工問題」、「水利會還給農民，回歸專業治理」、「銷售管道制度化，增加預警機制」。侯友宜強調，他會做農民的靠山，拼回農民的好日子。

國民黨總統參選人侯友宜今天到嘉義梅山玉虛宮開講，提出農業四大政策。（廖素慧攝）

侯友宜今到嘉義梅山玉虛宮參拜，一到現場就有許多支持者大喊「侯總統凍蒜」，場面相當熱鬧。侯友宜在廟口開講時，以「讓農民當家作主」為題，提出4大農業政策，「調高老農津貼，不低於8000元」，老農津貼跟不上物價上漲的速度，當選總統一定調高老農年金，絕對不會低於8000元，並將現行4年調整1次，改為每年依照消費者物價指數（CPI）調整，「該給的要給，真正照顧農民權益！」台下鄉親也鼓掌大力贊同。侯友宜也提到，越來越少年輕人回鄉種田，都是老年人辛苦在做農業，甚至有好的農田都被拿去種電；對於農村人口老化、農業缺工問題，侯友宜也提出「擴大開放移工，解決農業缺工問題」的政策，除了透過政策鼓勵青年返鄉，也會擴大開放移工政策，解決國內產業勞力不足現況。

侯友宜也指出一件對農民最不公平的事情，民進黨政府強徵原是民間社團法人的水利會，變成官派，把民間資源變成公家資源，卻無法照顧好農民，讓農民越來越痛苦；他也高呼，「水利會該還給農民了吧！回歸專業治理」，過去水利會的幹部都是民選，做不好就換掉，他會聽進農民聲音，也會因地制宜、找最適合的人來經營，把水利會還給農民，回歸專業治理，讓農民當家作主。

侯友宜接著提到，現在農產品常有產銷不平衡的問題，是因為政府沒有完整的產銷供應制度和產銷預警機制，農產要種多少、能收成多少、能賺多少錢、保證收購價格是多少錢，都寫清楚，讓想種植的農民不用擔心。侯友宜表示，他會建立銷售管道制度化，同時設置農產品產銷預警機制，協助調控農產品供需。

侯友宜也提到，過去在新北市當市長，新北市常住人口將450萬人，針對各縣市若有滯銷的農產品及蔬果，他都主動透過新北市果菜運銷公司幫忙銷售，未來也會以新北市協助各縣市農產銷售的經驗，讓政府帶頭以多元管道協助銷售，除了國內產銷機制以外，還要賣到大陸、國外市場，大陸市場是台灣的60倍，尤其在ECFA方面，台灣的農漁產品對大陸市場非常重要。

侯友宜也喊話，希望鄉親給機會讓他來做總統，成為農民的靠山，讓農民的農產品能夠賣出去、賣個好價錢，讓農民能夠賺大錢。