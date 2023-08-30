桃園市長張善政30日視察觀音區新坡國小免費營養午餐製餐、供應情形。（蔡明亘攝）

桃園市觀音區新坡國小開學日午餐菜色豐富，包括黑米飯、義式烤雞翅、蓮藕炒珍菇、有機青菜、排骨玉米湯及國產水果等。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政指出，上學期免費營養午餐滿意度高達9成，這學期再調高補助，盼提升菜色品質。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政30日視察觀音區新坡國小免費營養午餐製餐、供應情形。（蔡明亘攝）

今為各級中小學開學日，桃園市長張善政赴觀音區新坡國小視察免費營養午餐製餐與供應情形。他表示，此政策滿意度高達9成，新學年度起每生每餐再調高補助3元，讓學生吃得安心，另市府也協調在地農民，提供具生產追溯標示的農產品，將新鮮在地食材端上桌。

張善政指出，桃園市公私立國中小免費營養午餐政策，自上學期推動以來，廣受家長肯定，學生對午餐品質滿意度也高達9成，考量萬物齊漲，確保供餐品質，新學年度起每生每餐再調高補助3元，盼提升菜色水準和品質，讓學生吃得開心，家長也放心。

張善政說，今開學首日來新坡國小視察營養午餐供應情形，新坡國小的營養午餐相當用心，從廚房進出管控、食材管理，到教室裡打菜過程都井井有條，且特別採用在地食材，包括黑米、蓮藕等，發揮在地農業特色，同時也減少運送碳足跡。今與孩子們一起打菜用餐，看到大家快樂享用午餐，相信都很滿意午餐菜色。

教育局長劉仲成表示，新坡國小廚房2021年獲「推動偏鄉學校中央廚房計畫」補助3500萬元經費重建，去年開始供餐並分享給鄰近大潭、保生及育仁國小3校師生，總計1378名師生受惠。該廚房設置現代化環境，包括空氣浴塵室，透過高速強力的潔淨空氣清除廚務人員工作服上的塵埃，確保烹調區衛生安全，另食材驗收區、烹煮區、送餐區相互區隔的空間設計，可防止製餐過程交叉汙染。

新坡國小今午餐菜色相當豐富，包括黑米飯、義式烤雞翅、蓮藕炒珍菇、有機青菜、排骨玉米湯及國產水果等。校長陳瑞蘭表示，新式廚房設有專屬食農教室，提供學生簡單烹飪體驗、西餐禮儀教學、食育教育等活動，透過寛敞透明玻璃窗，學生可近距離觀察廚師如何將食材轉化為營養又美味的菜餚。

新坡國小營養師呂湘蘋提到，每逢蓮花盛開季節，學校都會融合在地課程推動食農教育，帶領學生前往附近的蓮園體驗「農家賞蓮樂」，由農夫親自指導學生參與剝蓮子活動，深入介紹蓮花、蓮葉和蓮藕的多功能和用途，引導學生認識家鄉農產特色。

劉仲成也說，桃園市免費營養午餐政策也強調午餐融入「教育味道」，各校積極將食農、環境、衛生、禮儀及品格等教育內涵融入，教育局也正盤點各區的環境特色，推動設置校園小農場，讓學校能結合耕作體驗及料理活動，將食農教育落實於日常教學生活，讓師生進一步了解在地食材和飲食文化，實踐健康飲食生活。