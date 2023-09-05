桃園市潤泰楊梅廠染料廢液，前天汙染湖口鄉德盛溪變成藍色，造成大量魚群死亡，溪水從藍變黑，湖口鄉長吳淑君5日不滿潤泰處理方式不積極，揚言採取「必要行動」，潤泰急派員與吳淑君協調，達成3項善後處理共識。

吳淑君5日向縣長楊文科求助，楊文科連絡桃園市長張善政，桃園市環保局馬上要求潤泰加派人員清除德盛溪死魚，潤泰下午並派總經理徐志漳到鄉公所與吳淑君協調。

吳淑君說，徐志漳承諾會儘速清除德盛溪魚屍，否則會遭桃園市環保局連續加重處罰，已加派人手清除魚屍，並會負責復育，在德盛溪放鯽魚等溪內原有魚種的魚苗。

吳淑君指在4日發生德盛溪被汙染後，農民有馬上關閉水門，汙染水源溢流到農田的很少，徐志漳承諾做農田檢測，若未來發現種植的稻米有被汙染問題，由潤泰負責處理。

而德盛溪沿線有取用地下水的住戶，擔心飲用水會有問題，徐志漳也承諾6日載桶裝水，讓有需要的住戶領取。

吳淑君指出，她對潤泰所做的承諾，要求6日上午9點半前以正式公文給鄉公所，務必讓「負全責」能真正做到。